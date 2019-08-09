Надеюсь, в ближайшее время детективы НАБУ допросят Кличко по его заявлению о взятке Богдану, - Сытник

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Дело было зарегистрировано. Поступило заявление мэра Киева Кличко с просьбой зарегистрировать производство. Также было публичное выступление главы Офиса президента. Это и было основаниями для начала расследования. Расследование таких дел начинается с допроса заявителя(Кличко. - Ред.). Допроса (Кличко. - Ред.) еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - отметил Сытник.

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30 июля на пресс конференции глава ОП Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов в интересах мэра столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению Богдана о якобы предложении ему взятки.