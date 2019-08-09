В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы", - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 августа в центре Москвы запланирован согласованный митинг численность до 100 тысяч человек с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля.. Предыдущие аналогичные мероприятия 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями.

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Российские пропагондисты отмечают, что "главное тюремное управление Российской империи первым в мире из пенитенциарных ведомств предложило и экспериментально опробовало в Санкт-Петербурге перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях". 11 августа отмечается в России как День транспортной службы уголовно-исполнительной системы.