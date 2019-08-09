Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Встреча состоялась по совместной инициативе сторон. Ее цель - углубление сотрудничества Офиса Президента, представительства Главы государства в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа и координацию усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции. В мероприятии приняли участие постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, член Меджлиса Рустем Умеров.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам в отношении Крыма, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе предпринимать, что уже осуществляется с вашей стороны", - отметил Владимир Зеленский.

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Участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя. Также речь шла о законодательных инициативах и гуманитарных вопросах.

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров проинформировали Главу государства о текущей ситуации на оккупированном полуострове. Лидер крымских татар акцентировал внимание на том факте, что оккупанты пытаются угнетать коренной народ Крыма.

С целью фиксации всех нарушений прав человека в Крыму председатель Меджлиса крымскотатарского народа и лидер крымскотатарского народа предложили поднять на международной арене вопрос о введении постоянной мониторинговой миссии на временно оккупированном полуострове. Они отметили, что соответствующее право уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Постоянный представитель Президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимают, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.

"Она имеет мандат по всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо везде, на всех площадках, где мы можем, настаивать на том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - констатировал Рефат Чубаров.

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