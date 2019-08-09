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09.08.19 15:32

Формулировки Минских соглашений - очень неудачные, но провести их ревизию нам не дадут, - Яременко

Избранный нардеп от "Слуги народа", потенциальный глава комитета Верховной Рады по международным делам Богдан Яременко считает, что если Украина не сможет полностью переиграть ситуацию, то будет вынуждена выполнить Минские соглашения в полном объеме.

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Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы не сможем осуществить такую ревизию. Это большая иллюзия, которой успокаивали на протяжении 5 лет и меня как эксперта, и в целом общественность. Мол, да вы не бойтесь, никто не собирается их выполнять, это чушь и т.д. Нет, либо мы проиграем это до конца, и нас заставят все выполнить, либо мы полностью переиграем ситуацию. Потому что на ревизию Минска Россия едва ли когда-нибудь пойдет", - сказал Яременко.

Формулировки Минских соглашений избранный депутат считает "очень неудачными".

"И они неслучайно такие неудачные в рамках Минских соглашений. О том, что там, например, контроль за границей передается, после дня выборов – ну, что это такое? И вот это нам вряд ли позволят изменить", - считает депутат.

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Яременко видит выход для Украины в том, чтобы попытаться полностью переиграть ситуацию.

"Можно попытаться полностью изменить систему. Или привести ситуацию к тому, что по умолчанию все, кроме России, скажут: не сработало, давайте искать что-то другое. Тогда мы хотя бы мы лишимся давления со стороны Франции, Германии и США", - сказал он.

"Да, останется давление со стороны России, но это неизбежно. Оно будет всегда, пока существует Россия и этот конфликт. Поэтому тут выбор невелик", - подытожил Яременко.

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Полный текст интервью с Богданом Яременко можно прочитать здесь.

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