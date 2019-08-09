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09.08.19 15:33

В ДТП под Житомиром пострадали 24 человека. ФОТОрепортаж

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля BMW под Житомиром травмы получили 24 человека.

Об этом сообщает Нацполиция области, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что 9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи с. Тетеровка Житомирского района.

В ДТП под Житомиром пострадали 24 человека 02

Предварительно, на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека. По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль BMW загорелся.

В ДТП под Житомиром пострадали 24 человека 03

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.

В ДТП под Житомиром пострадали 24 человека 04

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.

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