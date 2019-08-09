Дату официального визита Зеленского в США еще не согласовали, - Тейлор

Об этом заявил во время общения с журналистами временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем два случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента имеют желание пообщаться в оба эти момента – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у Президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными датами", - сказал Тейлор.

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Относительно официального визита Президента Зеленского в США, то дипломат отметил, что "такой план вообще есть, но конкретных дат пока нет", сейчас идет согласование графиков Президентов Украины и США, которые очень напряженные.

В ответ на вопрос, перенесен ли анонсированный на сентябрь официальный визит Зеленского в США, Тейлор заметил, что до этого времени не существовало согласованной даты этого визита. "Он состоится, но пока что работа над определением времени продолжается", - отметил он.

Как сообщалось, в июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом. Также 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.