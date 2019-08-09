"Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко

Об этом избранный депутат ВР от партии "Слуга народа" Богдан Яременко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти. Причем коллективная узурпация, узурпация партией, - ничем не лучше индивидуальной. Абсолютная власть, она же абсолютно коррумпирует и абсолютно развращает", - сказал он.

По словам Яременко, именно поэтому президент Владимир Зеленский говорит о законе об импичменте, а партия "Слуга народа" - о снятии неприкосновенности с депутатов.

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При этом сам Зеленский больше всего боится, что депутаты его политсилы начнут воровать.

"Он постоянно призывает этого не делать. И говорит об ответственности за это. Он с разных сторон подходит к этой теме - и постоянно к ней возвращается. ... Президент просит – иногда очень эмоционально, а иногда - очень рационально - воздержаться от этого и предупреждает, какой у него пряник и какой кнут", - пояснил Яременко.

В качестве "пряника" для честных нардепов речь идет об увеличении депутатской зарплаты. Впрочем, конкретные цифры Яременко назвать отказался.

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"Президент старается всесторонне подойти к вопросу сохранения фракции от разложения, в том числе коррупционного. И говорит, что понимает: для того, чтобы требовать от людей не продаваться, нужно говорить о справедливой зарплате", - подытожил он.

Полный текст интервью с Богданом Яременко читайте здесь.