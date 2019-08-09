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09.08.19 17:00

На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян

Все украинские дороги можно отремонтировать за 10 лет. Стоимость такого ремонта составит триллион гривен.

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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире радио НВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Корреспондент".

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год.

Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс можно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

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Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

В свою очередь, Омелян назвал этот указ Зеленского о дорогах "цирком". "Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!", заявил тогда министр.

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