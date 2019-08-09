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09.08.19 17:10

В оккупированной Ялте собрались списать и уничтожить "документы украинского периода"

В архиве оккупированной Ялты документы "украинского периода" хотят списать и уничтожить за ненадобностью.

архив

Информация об этом размещена на сайте оккупационной городской администрации Ялты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".

Других подробностей в администрации не сообщили.

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