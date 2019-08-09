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09.08.19 17:35

Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета

Спикер МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что та накануне из-за урагана разрешила российскому самолету использовать свое воздушное пространство.

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Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".

Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета 01

Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.

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