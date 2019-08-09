Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета

Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".

Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.

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