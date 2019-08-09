Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве.

"Я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах", - отметил он.

По его словам, "Слуга народа" будет озвучивать свои предложения и готова услышать предложения коллег.

"Но окончательное решение будет приниматься на заседании подготовительной группы...Но действительно я , как глава партии и как представитель политической партии "Слуга народа", буду отстаивать интересы нашей политической силы", - заявил политик.

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По словам Разумкова, "Слуга народа" будет претендовать на одну из руководящих должностей во всех комитетах Верховной Рады.

"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.

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