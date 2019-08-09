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09.08.19 17:45

Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия готова выслушать предложения других политических сил по руководству комитетов парламента, но решение будет принимать подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве.

"Я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах", - отметил он.

По его словам, "Слуга народа" будет озвучивать свои предложения и готова услышать предложения коллег.

"Но окончательное решение будет приниматься на заседании подготовительной группы...Но действительно я , как глава партии и как представитель политической партии "Слуга народа", буду отстаивать интересы нашей политической силы", - заявил политик.

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По словам Разумкова, "Слуга народа" будет претендовать на одну из руководящих должностей во всех комитетах Верховной Рады.

"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.

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