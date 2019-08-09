Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии, - Джемилев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Мы уведомили президента, что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать законопроект в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент", — сказал Джемилев.

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По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

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