Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дудь отметил: "Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер? Под друзьями я имею в виду и друзей настоящих, и друзей эмоциональных – тех, за кем вы следите в телеке, ютубе, музыке, спорте, тех, кого канцелярским языком принято называть "лидерами мнений". Лично я чаще всего слышу такое: "Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна".

Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей - стыдная.

Сразу уточним: если под политикой подразумевать выдвижения, избрания, мандаты, то есть именно профессию, мне это тоже неинтересно. Никогда и ни в какой стране мира я не хотел бы работать политиком. Причин полно, но одна из основных - предпринимательством можно зарабатывать гораздо интереснее и гораздо больше, чем политикой. Если мы, конечно, имеем в виду честный заработок, а не когда при обычной зарплате чиновника ты покупаешь себе трехсотметровую квартиру в центре Москвы. А чтобы за свой счет снимать про Колыму, Камчатку, Курилы и Сахалин, чтобы оставаться независимым и чтобы не лизать чью-нибудь жопу, надо зарабатывать много".

Он продолжил: "Но если ты не планируешь политическую карьеру, это не значит, что ты не участвуешь в политической жизни своей страны – хотя бы в ключевые ее моменты (а их не так много, как можно подумать).

Так вышло, что все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность. Наша инертность привела к тому, что в важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни. Наша инертность привела к тому, что любая политическая конкуренция уничтожена. Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой. И самое важное: шпалой по лицу теперь может получить любой из нас.

Вы можете не поддерживать независимых кандидатов в Мосгордуму: топить за разные политические силы – это так же, как топить за разные футбольные клубы, то есть совершенно нормально и правильно. Но вы точно не можете поддерживать то, что делало государство в последние недели. Это не имеет никакого отношения к той самой "стабильности", про которую говорят, когда вписываются за текущую власть".

"Когда толпа бойцов хватает двоих не сопротивляющихся ботаников и резиновыми дубинками отбивает им ахилловы сухожилия – это не стабильность. Это сублимация тех, кто долго жил с комплексами, но – слава нашей полиции - нашел способ за все эти комплексы отомстить.

Когда 25-летнему парню грозит срок то ли за алюминиевую банку, то ли за бумажный стаканчик, брошенный В СТОРОНУ полицейского, - это не стабильность (гуглите: Сергей Абаничев). Это позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства. Тому менту, который будет проходить по этому делу пострадавшим, я советую изучить дела спецназовцев, которые врывались в бесланскую школу.

Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги. Надеюсь, себе он объяснил это тем, что банка – от американской колы, то есть действительно была угроза национальной безопасности.

Когда дизайнера, вышедшего на пробежку задолго до начала митинга, скручивают и кладут на асфальт так, что ломают ногу о бордюр, это не стабильность (гуглите: Константин Коновалов). Это тупорылое исполнение приказа и отношение к человеку как к мешку с костями.

Когда в изоляторах мотает административный арест десяток мирных студентов, это не стабильность. Это новое поколение политзаключенных и простой сигнал всему молодняку: будешь возмущаться – вместо решетки хештега получишь решетку тюрьмы.

Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, - это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь", - продолжил Дудь

Журналист подчеркнул: "Если вы думаете, что вся эта красота касается только несогласных, вы ошибаетесь.

Посмотрите видео, на котором женщина трясет партбилетом: "Я член "Единой России". Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто".

Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своем ютуб-канале рекламирует мэрию. Ребятки, которые стали популярны у молодежи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать "Беляш-фест" в Парке Горького или "Чурчхельную волну" в Сокольниках. Никто не призывает вас лезть на баррикады, но, как поет один известный панк-ансамбль: "Если всем страшно быть против / То хотя бы не будем за".

Давайте критически мыслить, давайте сомневаться, давайте задавать вопросы и давайте не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские".

"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет.

Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - резюмировал Дудь.