Госкино отобрало 101 кинопроект для государственного финансирования. Среди них детский фильм "Круг жизни" режиссера Кириенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Детектор Медиа.

Заседание транслировалось вживую.

В начале заседания председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что профинансировать все 122 проекта, набравшие 35 и более баллов и вошли в предыдущий перечень победителей, невозможно из-за большой суммы финансирования. По расчетам производственного отдела Госкино, рекомендуется профинансировать проекты, которые набрали более 38 баллов, а в категории дебюты - более 35, но Совет должен принять самостоятельное решение.

Также читайте: Государственное финансирование получит 101 фильм, - Совет по господдержке кинематографии

"В список проектов-победителей, набравших 35 и более баллов, вошли 122 фильма. Мы понимаем, что они все не могут быть поддержаны, поскольку на это требуется очень большая сумма финансирования. Поэтому Совет сегодня должен принять перечень фильмов, которые будут утверждены в статусе победителей, и именно они будут претендовать на финансирование. Исходя из того, что мы не знаем объем финансирования на следующий год, и исходя из проведенных расчетов, наш производственный отдел, считает, что могут быть осуществлены проекты, которые набрали более 38 баллов, а в категории дебюта - более 35. Это справочная информация для членов Рады", - сказал он.

По итогам открытого голосования членов Совета по государственной поддержке кинематографии в перечень победителей вошел 101 проект, на которые будет выделено более 150 млн грн:

Игровые короткометражные фильмы-дебюты:

"Ино", реж. Виктор Романюк, "Би-е-эл-Вавилон", 44,71 (1485400 грн)

"Подарок", реж. Олег Мартиросян, "Пират", 44,71 (1187600)

"Фаза", реж. Николай Засеев, "Диджитал Релиджн", 44,57 (1496795)

"Ой !!", реж. Ольга Золотарева, "Добраничфильм", 44,00 (1482 913,29)

"Обними меня", реж. Екатерина Король, "Идасом Интернешнл Филм", 43,29 (1499962)

"Оператор Виктория", реж. Анна Соболевская, "Лайм Лайт Студия", 43,00 (1498660)

"Станция А", реж. Ольга Гончар, "Виател", 43,00 (1492 574,60)

"Комната батика", реж. Мария Халпахчи, "Премьер медиа", 41,71 (1473769)

"Паперушка", реж. Лилия Остапович, "Современное Украинский Кино", 41,71 (1208 604,90)

"ХардЛок", реж. Игорь Ткачук, "Синемадей", 41,43 (1500000)

"Свидание по-итальянские", реж. Александра Галошина, "Новая Фильм", 41,43 (997464)

"Маляр", реж. Саша Одуванчиковый, "В`ю лаб", 41,29 (1500000)

"Папина кроссовки", реж. Ольга Журба, "Пронто Фильм", 41,00 (1490307, ​​82)

"Бульмастиф", реж. Анастасия Буковская, "Фэмили Продакшн Студио", 40,86 (1473400)

"Преступление актрисы Мариськинои", реж. Дарья Долеско, "Трафик Фильмз", 40,86 (1479830)

"Соль для моря", реж. Снежана Гусаревич, "Ап Юэй Студио", 40,86 (1398986)

"Нечоткий пацан", реж. Никита Ситдиков, "Эссе Продакшн Хаус", 40,57 (1491 015,85)

"Госпожа, гроб и контрабас", реж. Александра Пономаренко, "Виател", 40,00 (1499 308,80)

"О жизни, о режиссуре и немного о Боге", реж. Юрий Пупирин, "Добраничфильм", 39,86 (1267 902,52)

"Засада", реж. Оксана Войтенко, ООО Войтенко Оксана Владимировна, 39,86 (455000)

"Ма", реж. Анна Гнатенко-Шабалдин, "4 * 4 Фильм Продакшн", 39,71 (1474372)

"Пальто", реж. Александр Тесленко, "Табор", 38,43 (1367000)

"Лалибелы", реж. Анна Морозова, "Мир и копродакшн", 38,29 (1380697)

"На второй день после смерти", реж. Алена Капорин, "Директория кино", 38,29 (1488000)

"Вызов", реж. Эдуард Томильченко, "Виател", 38,14 (1495 950,70)

"Голос тихой бездны", реж. Маркиян Мирошниченко, "Виател", 37,43 (1470065)

"Ангел", реж. Иким Наталья, "Магнат-Медиа", 36,29 (1499695)

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 36500000 грн.

Игровые полнометражные фильмы-дебюты:

"Спас", реж. Максим Наконечный, "Табор", 43,83 (12000000)

"Предел забвения", реж. Денис Тарасов, "Общая победа продакшн", 41,83 (11952500)

"Между нами", реж. Соломия Томощук, "Аа Юэй Студио", 41,50 (11200124)

"Как там Катя?", Реж. Кристина Тинькевич, "Эвос Фильм", 40,17 (11599 977,35)

"Хорошие девочки попадают в Рай", реж. Мирослава Хорошун, "Дримстори" 39,67 (11927800)

"Куда бы ты ни пошла", реж. Богдана Смирнова, "Пронто Фильм", 39,50 (11999 098,6)

"Ной не ныл и ты не ной", реж. Максим Черныш, "Систерз Продакшн", 39,50 (11960672)

"На грани", реж. Анатолий Максимюк, "Ама Вижн", 39,17 (11948000)

"Клондайк", реж. Александра Громова, "Студия 10", 39,00 (11996 952,73)

"Праздник хризантем", реж. Семен Мозговой, "Мейнстрим Пикчерз", 39,00 (10600997)

"3 дня и 2 ночи", реж. Яна Антонец, "Частогусто", 35,83 (11900000)

"Возвращение", реж. Надежда Коваль, "Продэкс Филм", 35,00 (11864800)

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - почти 141 млн грн.

Игровые полнометражные тематические фильмы "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории):

"Граница", реж. Андрей Кавун, производитель - "Горизонт Филмз". 43,83 (32912000)

"Тарас Шевченко. Первый Самурай ", реж. Роман Перфильев, производитель - "Кристи Фильм". 43,83 (6900000)

"Белый Ворон", реж. Марьян Бушан, производитель - анимационная студия "УМ-Групп". 42,83 (23946000)

"Северин", реж. Алексей Пантелеев, производитель - "Действие Фильм". 41,33 (42651000)

"13 января", реж. Антон Гойда, производитель - "Фреш продакшн Ю Эй". 41,17 (28883 251,20)

"Котик с горящими глазами, или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитерористичнох операции с временными элементами военного положения", реж. Владимир Тихий, производитель - "Директория кино". 41,17 (7383049)

Члены Экспертной комиссии рекомендовали трем фильмам уменьшить бюджеты. Так, проект "Северин" уменьшил бюджет на 5 млн грн, "Белый Ворон" - на более 3 млн грн, "13 января" - более чем 2 млн грн.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 142 700 000 грн.

Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории:

"Круг жизни", реж. Александр Кириенко, производитель - "Трайдент фильм". 41,86 (42627 405,16)

"Дикое лето в Крыму", реж. Оксана Тараненко, производитель - "Торнадо фильм". 41,86 (28399473)

"Легенды Чаривнолисся", реж. Виктор Андриенко, производитель - "Чаривнолисся". 40,71 (42035808)

"Коллекция Кенинга", реж. Роман Синчук, производитель - "Мастер продакшн". 39,29 (19323 612,80)

Ленту Марины Эр Горбач "Зубарикус или стонадцать злоключений Остапа Цветы", которая набрала 41 балл, не согласовали к финансированию, поскольку режиссер имеет другой проект-победитель питчинга, а также из-за большой бюджет фильма. Члены Совета по государственной поддержке кинематографии планируют сообщить Экспертную комиссию в следующем питчинг, что проект стал победителем, и рекомендовать его к прохождению во второй тур.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 132, 4 млн грн.

Игровые полнометражные национальные фильмы (для широкой зрительской аудитории):

"Лемберг", реж. Ирина Громозда, Film.ua, 42,71 (22950000)

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик, "Кристи Фильм", 41,86 (20960000)

"Я,"Победа" и Берлин", реж. Ольга Ряшина, продюсерский хаб Star Media, 41,57 (27000000)

"Теперь я турок, а не казак", реж. Вилен Новак, Одесская киностудия, 41,00 (37009216)

"Зелье", реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), Film.ua, 40,57 (21600000)

"Первая смена", реж. Алексей Катеринчук, "Трайдент Фильм", 40,29 (21525 232,42)

"Я, Нина", реж. Владимир Харченко-Куликовский, "Янина Соколова Продакшн", 40,14 (11787300)

"Мой папа - учительница", реж. Николай Кафтан, "Дизель-Продакшн", 39,57 (7000000)

"Ольга", реж. Клей Штауб, "Синемадей", 39,43 (37000000)

"Конотопская битва", реж. Ахтем Сеитаблаев, "Идасом Интернешнл Филм", 39,29 (46480626)

"Звезды по обмену", реж. Алексей Даруга, "киноделов", 39,29 (7500000)

"Мишень антихриста", реж. Алексей Есаков, "Ганзафильм", 39,14 (18824 784,80)

"Бешеные свадьбы 2", реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), "Прототип Продакшн" /Film.ua, 38,57 (7000000)

"Улетный отпуск", реж. Максим Ксьонда, "Фэмили Продакшн Студио", 38,57 (15012812)

"Мать родная!", Реж. Анастасия Матешко, "Добраничфильм", 38,14 (11944 736,32)

"Девы ночи", реж. Тарас Ткаченко, "ИнсайтМедиа", 38,14 (30540000)

"Янтарные копи", реж. Алина Бухтиярова, "КиноХит Ю Эй", 38,14 (11625000)

"Одержимая", реж. Владимир Харченко-Куликовский, продюсерский хаб Star Media, 38,00 (45785040))

"Режиссер", реж. Константин Коновалов, Одесская киностудия, 38,00 (30100000).

+ Фильм "Яков" Виктории Трофименко, который набрал 36 баллов от Экспертной комиссии, но Рада решила поддержать проект из-за важности темы и предыдущее заслуги режиссера, с учетом уменьшения бюджета на 6, 6 млн грн (48400000).

+ Комедия "Бешенные путешествие" компании Star Media, который имеет 36,86 баллов. Рада решила поддержать проект из-за того, что все члены Экспертной комиссии поставили ему высокие баллы и только один член - самые низкие. Еще одна причина - потенциально высокий бокс-офис (21000000). Директор Star Media Ольга Пантелеимонова сказала, что компания может пересмотреть график финансирования и подождать средств от Госкино до следующего года.

В этой категории было представлено по два фильма режиссеров Власти Дикого и Владимира Харченко-Куликовского. На питчинге председатель Госкино Филипп Ильенко предупреждал, что эксперты будут выбирать только по одному проекту. Но на заседании Рады 8 июля было отмечено, что производство фильмов разведены во времени и даже в годах, то есть один фильм будет профинансирован в этом году, другой - в следующем.

Одесская киностудия уменьшила сумму поддержки, которую ожидает от государства, почти 1900000 грн. Проект "Конотопская битва" также просит на 1800000 грн меньше, чем на питчинге. "Ольга" - на 3 млн, "Девы ночи" - на 1400000 грн.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 401 500 000 грн.

Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные:

"Отблеск", реж. Валентин Васянович, "Арсенал ФИЛМЗ", 42,29 (25000000)

"Эволюция или смерть. Приключения павиана Томаса ", реж. Ганка Третьяк, "Альбатрос Коммуникос Украины", 40,29 (22647867)

"Клондайк", реж. Марина Эр Горбач, "Кедр Фильм", 40,14 (20769000)

"Дочка", реж. Сергей Маслобойщиков, "М.Д.С. ЛТД ", 40,14 (17389 434,30)

"Первое сентября", реж. Роман Бондарчук, "Татофильм", 39,71 (960000)

"Серые пчелы", реж. Дмитрий Моисеев, "Идасом Интернешнл Филм", 39,00 (24312167)

"С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь, "Современное украинское кино", 38,43 (3000000)

"Киноальманах короткометражных фильмов-новелл" Зеркало", реж. Олег Павлюченков, Сергей Сотниченко, Наталья Давыденко, Виктор Придувалов, Жанна Максименко-Довгич, Дмитрий Тарасов, Оксана Тарасенко, Виктор Скуратовский, Дмитрий Тарасов, "Би-е-эл-Вавилон", 38,00 (11962800)

+ Фильм "Пятница, 13" режиссера Романа Балаяна, который набрал 36,71 баллов. Совет принял решение поддержать проект из-за того, что оценки одного из членов Экспертной комиссии, который поставил низкие оценки, отличались от других. А также через фигуру режиссера (26317366).

+ Проект "Сирена" Евгения Матвиенко, который имеет 35,71 баллов. Совет объяснила свое решение тем, что оценки одного из членов Экспертной комиссии были низкими и выбивались из общей картины оценок. А также тем, что продюсеры просят небольшую сумму (20176937).

+ Фильм Мирослава Слабошпицкого "Антопоцен", которому эксперты поставили 35 баллов. На заседание было сообщено, что продюсеры отказались от государственного финансирования на этот год и согласились на следующий, а также уменьшили его на 10 млн грн. Проект поддержали и через предыдущие заслуги режиссера (48000000).

+ Проект Елены Демьяненко "Голубой лев", который не преодолел барьер в 35 баллов. По словам членов Совета, один из членов Экспертной комиссии поставил низкие баллы фильма, которые существенно снизили общую оценку (25000000).

Члены Совета проголосовали также за уменьшение государственного финансирования для фильма "С завязанными глазами" - с 5700000 до 3 млн грн. Свое решение они объяснили тем, что лента уже снята на средства Министерства культуры, постпродакшн будет осуществляться за счет Госкино, впрочем компания "Современное украинское кино" должно вкладывать и собственные средства в свои проекты.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 245 500 000 грн.

Игровые полнометражные фильмы совместного производства (для широкой зрительской аудитории):

"Франтишек Кригель против ...", реж. Иван Фила, "ИнсайтМедиа", 43,57 (8733000)

"Санаторий Горького", реж. Лукаш Пальковски, "Солар Медиа Интертеймент", 43,43 (14700000)

"Ольга", реж. Эли граппа, "Пронто Фильм", 42,71 (10237 518,96)

"Искупление", реж. Андриал Бол, "Продакшн", 42,71 (27626040)

"Ты - космос", реж. Павел Остриков, "Лайм Лайт", 40,71 (29750858)

"Соседка", реж. Андрейс Экиса, "Эф Филмз", 40,29 (14835000)

"Считать к Десяти", реж. Александра Бровченко, "Директория кино", 40,00 (21300000)

"Эрик Каменный Сердце", реж. Ильмар Рааг, "Эссе Продакшн Хаус", 39,86 (22600000)

"Бабий Яр", реж. Сергей Лозница, "Солар Медиа Интертеймент", 39,57 (49343 271,30)

"Высоко в горах", реж. Олег Борщевский, "Бег хенд фильмс", 39,14 (23752236)

"Актриса", реж. Якуб Пашек, "Мейнстрим Пикчерз", 39,00 (27000000)

"Последний Шанс Джека Харта", реж. Гай Моше, "Медийная группа Европейского партнерства", 38,71 (40500000)

"Край реки", реж. Василий Барков, Одесская киностудия, 38,14 (6900000).

+ Фильм "Задержка дыхания" Яна Кидава-Блонского, который получил 36,29 баллов, как потенциально успешный в прокате. Финансирование проекту запланировано на следующий год (14905740)

Проект "Ты - космос" уменьшил ожидаемую сумму на 850 тыс. Грн, "Эрик Каменный Сердце" - на 2500000 грн.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 297 300 000 грн.

Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские) совместного производства:

"Стоп-Земля", реж. Екатерина Горностай, "Эссе продакшн хаус", 40,67 (20500000)

"Шттл", реж. Адриен Уолтер, продюсерский хаб Star Media, 40,67 (15857395)

"Кого тибильше любишь?", Реж. Тоня Ноябрева, "Диджитал Релиджн", 39,33 (23577049)

"Леся", реж. Нана Джанелидзе, "Джей Эс Филмс", 38,83 (50348636)

"Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, "Бозонфильм", 38,00 (21434 765,34).

Проект "Леся" уменьшил ожидаемую сумму на 5 млн грн, "Стоп-Земля" - на 1800000 грн.

Общая сумма государственной поддержки в этой категории - 131 700 000 грн.