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09.08.19 19:16

С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В информации, озвученной на вечернем брифинге, отмечается: "Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета".

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