С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В информации, озвученной на вечернем брифинге, отмечается: "Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета".