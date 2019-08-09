В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Как сообщает партия в Facebook, об этом шла речь на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу, передает "Цензор.НЕТ".
"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам бюджетных отношений
- Комитет по вопросам экономического развития
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
- Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
- Комитет по вопросам цифровой трансформации
- Комитет по вопросам правовой политики
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Комитет по вопросам инфраструктуры
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
- Комитет по вопросам свободы слова
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
- Комитет по вопросам социальной политики
В соответствии со статьей 10 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", в "Слуге народа" предлагают отдать оппозиционным фракциям в будущем парламенте должности заместителя председателя Верховной Рады, глав двух комитетов: по вопросам свободы слова и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также главы Спецкомиссии по приватизации.