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09.08.19 19:23

В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в будущей Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22.

В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Как сообщает партия в Facebook, об этом шла речь на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу, передает "Цензор.НЕТ".

"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  2. Комитет по вопросам бюджетных отношений
  3. Комитет по вопросам экономического развития
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
  6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации
  8. Комитет по вопросам правовой политики
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  13. Комитет по вопросам инфраструктуры
  14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
  18. Комитет по вопросам свободы слова
  19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
  20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
  22. Комитет по вопросам социальной политики

В соответствии со статьей 10 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в "Слуге народа" предлагают отдать оппозиционным фракциям в будущем парламенте должности заместителя председателя Верховной Рады, глав двух комитетов: по вопросам свободы слова и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также главы Спецкомиссии по приватизации.

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