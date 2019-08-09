В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Как сообщает партия в Facebook, об этом шла речь на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу, передает "Цензор.НЕТ".

"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Комитет по вопросам бюджетных отношений Комитет по вопросам экономического развития Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений Комитет по вопросам цифровой трансформации Комитет по вопросам правовой политики Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Комитет по вопросам антикоррупционной политики Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Комитет по вопросам инфраструктуры Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Комитет по вопросам свободы слова Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Комитет по вопросам социальной политики

В соответствии со статьей 10 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в "Слуге народа" предлагают отдать оппозиционным фракциям в будущем парламенте должности заместителя председателя Верховной Рады, глав двух комитетов: по вопросам свободы слова и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также главы Спецкомиссии по приватизации.

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