Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.08.19 20:03

Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч

Общественный активист Алексей Липриди обнародовал информацию о том, что суд в Мариуполе отпустил из СИЗО двух террористов.

террорист

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Липриди отметил: "Двух боевиков ДНР отпустили из СИЗО. Так решил районный суд в Мариуполе.

Роман Джулаев воевал в "Пятнашке". Был задержан в сентябре 2017 года. В мае 2018 выпущен под домашний арест. В декабре 2018 опять задержан, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. Он ещё и бизнесом, блин, занимался в свободной Украине, против которой воевал. В общем, сейчас он опять вышел из СИЗО под домашний арест.

С.Костенко воевал гранатометчиком в т.н. "Республиканской гвардии". Был задержан в июле 2018 года. Сейчас выпущен под залог в 153 тысячи грн.

Вот она, наша правоохранительная реформа. Наших там в подвалах мучают, а мы террористов на волю выпускаем".

Также читайте: Боевика батальона "Сомали" приговорили к 8 годам тюрьмы

Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100