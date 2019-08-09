Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "8 июля директор НАБУ Артем Сытник приехал на встречу к главе САП Назару Холодницкому, и договорился снова о восстановлении служебных отношений (они не разговаривали почти два года), о совместной работе, личном контакте и т.д. Оказалось, что спустя два года не осталось непреодолимых разногласий. Переговоры прошли в том самом кабинете, куда сам Сытник распорядился поставить прослушку. Видимо, теперь там все чисто. По непроверенным данным, Артем Сергеевич привез с собой некий примиряющий напиток, и с его помощью (во внеслужебное время, не нарушая профессиональную этику), восстановление рабочих отношений НАБУ и САП было скреплено символическим употреблением.

Два года бушевал конфликт между НАБУ и САП, поскольку НАБУ попыталось сбить главу САП Назара Холодницкого, которого обвиняли в затягивании самых резонансных антикоррупционных преступлений. НАБУ даже установило прослушку в кабинете Холодницкого.

Я пытался, если честно, помирить два новорожденных ведомства в конфликте, где слишком многое было весьма не очевидно. Потому что понимал уязвимость новых антикоррупционных институтов, их неопытность, общую и неразделимую ответственность за результат, и то, что их вражда поможет их подследственным максимально эффективно стравливать их, чтобы разваливать дела. Говорил, что никто не победит из них в этой войне, что они или вместе выиграют, или вместе провалятся.

С тех пор нашелся компромат и на НАБУ. Новый президент Владимир Зеленский, и глава ОП Андрей Богдан также не сочли необходимым принимать одну из сторон, а выслушали НАБУ и САП, и пожелали им поскорее вместе доводить дела до суда, не тратя времени на выяснение отношений. В общем, как и было ясно с самого начала, никому из политиков не показалось интересным участвовать в выяснении кто там больше "сливает".

Что ж, посмотрим, как теперь это повлияет на эффективность расследования "Роттердам+", "Запорожьеоблэнерго", "Приват" банка и так далее.

5 сентября должен приступить к работе Антикоррупционный суд, думаю, это должно значительно повысить эффективность действий антикоррупционных структур, более четко показать уровень компетентности их сотрудников, и окончательно всех помирить. Решения будут приниматься быстро - суд в Киеве, ездить по регионам не надо, заседания одно за другим".

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