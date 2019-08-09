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09.08.19 20:47

Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимиру Евдокимову - фигуранту дела "Роттердам+".

евдокимов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".

Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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