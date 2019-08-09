За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Когда мы зашли в Министерство, часть людей, которым не очень нравились новые правила, сами оставили свои должности. Вместе с ними пошла еще часть тех, кто не был готов к новому темпу, требованиям к качеству и объему задач. Благодаря этому за три года аппарат Министерства обновился на 60%. Это не считая вновь директората в рамках реформы государственной службы ", - написала Супрун.

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По ее словам, когда на министерства и позиции в правительстве смотрят как на портфель акций для влияния на те или иные сферы - не стоит ждать системных изменений и трансформаций.

"Когда разработкой и имплементацией политик занимаются представители групп интересов, кланов или олигархов - любые положительные сдвиги становятся заложниками противостояния не в интересах граждан. Очень трудно строить и создавать, когда речь идет о войнах кланов. Долгое время сфера здравоохранения была полем именно для таких процессов - постоянной борьбы фармацевтической мафии и медицинских феодалов за контроль над потоками средств налогоплательщиков, кадровых назначений, доступа к рынку и закупок. Заложниками этой борьбы были все граждане. Заложниками этой борьбы также были, и много где еще остаются люди, которые хотят профессионально развиваться и работать в этой сфере: медики, управленцы, государственные служащие", - подчеркнула Супрун.

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Она подчеркнула, что важным приоритетом в трансформации системы здравоохранения является превращение Минздрава и других институтов на современные профессиональные государственные органы и учреждения.

"" Современность "и" профессионализм "- это не только об использовании новых процедур, качество или эффективность работы. Речь идет о распространении принципиально новой культуры и возможности для людей - работать по-честному. При этом не становиться целью репрессий и преследований собственного руководства. В Министерстве, НСЗУ, ЦОС и Государственный экспертный центр МЗ, создание такой среды - приоритет. Прозрачный и справедливый конкурс, деление на должности без кумовства или взяток, уровни и честные правила для всех, не заставляют людей идти на компромиссы со своими ценностями и нарушать законы - дают совершенно новое качество работы и результатов", - отметила Супрун.

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