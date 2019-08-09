В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк и первый заместитель Аппарата Николай Шевчук.

"Не знаем (успеем ли запустить)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.

"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.

Стало известно, что такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.

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