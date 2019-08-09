Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует", - отмечают в министерстве.

Также отмечается, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор