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09.08.19 21:17

Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.

Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует", - отмечают в министерстве.

Также отмечается, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером.

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