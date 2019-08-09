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09.08.19 21:26

Суд признал законными действия ЦИК в 210 округе на Черниговщине

9 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

Об этом стало известно во время прямого эфира с зала суда. Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с иском про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.

Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов. Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в депутаты по 210 округу Коровченко обвинил ЦИК в бездействии и обратился в ГБР

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