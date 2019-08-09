В СНБО достигли согласия относительно всестороннего аудита "Укроборонпрома"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

Отмечается, что в заседании приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО.

Также в совещании приняли участие старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

"По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", о структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построении маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром". Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита концерна", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией - обеспечение украинских военных всем необходимым", - подчеркнул Данилюк.

Данилюк поблагодарил Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании ВПК Украины.

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