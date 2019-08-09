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09.08.19 22:27

Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук

Верховная Рада IX созыва в первую очередь займется рассмотрением экономических вопросов. Об этом на брифинге 9 августа сказал будущий народный депутат от партии "Слуга народа", претендент на должность первого вице-спикера парламента Руслан Стефанчук,

Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь, – это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", – сказал он.

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Он также сообщил, что "Слуга народа" определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины, а также у партии есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.

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