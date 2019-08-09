Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь, – это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", – сказал он.



По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.



Он также сообщил, что "Слуга народа" определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины, а также у партии есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.

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