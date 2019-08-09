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09.08.19 22:38

Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филиал "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине филиал российской радиостанции "Эхо Москвы".

Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филиал "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.

Сам Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.

Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции. 

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