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09.08.19 23:18

Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил кандидатуру главы Меджлиса Рефата Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар.

Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии​.

"Я сказал, что существование должности уполномоченного президента по делам крымских татар целесообразно. В качестве уполномоченного я предложил Рефата Чубарова. Пожелание мы также передали в письменной форме", – сказал Джемилев.

Чубаров подтвердил, что этот вопрос обсуждается и "решение будет за президентом".

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Напоминаем, пятый президент Украины Петр Порошенко учредил должность Уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об увольнении Джемилева от этой должности.

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