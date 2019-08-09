Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии​.

"Я сказал, что существование должности уполномоченного президента по делам крымских татар целесообразно. В качестве уполномоченного я предложил Рефата Чубарова. Пожелание мы также передали в письменной форме", – сказал Джемилев.

Чубаров подтвердил, что этот вопрос обсуждается и "решение будет за президентом".

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Напоминаем, пятый президент Украины Петр Порошенко учредил должность Уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об увольнении Джемилева от этой должности.