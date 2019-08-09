Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Омелян отметил: "Как Вы знаете, я очень люблю анализировать заявления новоизбранного Президента Украины.

Наконец я услышал фундаментальные вещи, какие конкретно изменения нас ожидают. Конечно, жаль, что украинским гражданам приходится узнавать об этом из бизнес-форума в Стамбуле, но главное, что наконец есть.

Итак, с позитива:

- в 2019 парламент утвердит рынок земли, с 2020 он заработает. Какой это рынок, какие принципы и условия - никто точно не знает, но это точно плюс.

- будет проведена большая приватизация

- конкуренция на энергетическом рынке и упрощения условий ведения бизнеса, реформа трудовых отношений и движения капитала

- легализация азартных игр в пятизвездочных отелях

- внедрение 5G

- утроение военно-промышленного комплекса

- одобрение осенью 2019 закона о концессии (кстати, этот закон, как и многие другие реформ, разработанные тоже "коррупционерами и бандитами". А оказалось - хорош!)

Можно долго дискутировать, как это все лучше сделать, но сказал А - скажет Б, тогда и дадим окончательную оценку".

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Он продолжил: "Спорные моменты: Безусловно, озвученный рост экономики в 5-7% - благое. Обещали и до него. К сожалению, этого роста недостаточно. Чтобы изменения были ощутимы каждому, чтобы мы смогли вырваться из проклятого круга - расти нужно на 10-15% в год минимум. Напомню, последние годы растем 3,5% - "эпоха бедности продолжается", "тотальное обнищание", "изменений никто не увидел". И, конечно, надо решить что-то с "налогом на рост" - реструктуризированными долгами 2015 года, выплаты по которым существенно возрастают по достижении роста более 4% / год.

А теперь мое любимое, инфраструктура. Откровенно, радует, что кто бы ни выиграл, кто какой бы диджитал ни был, все равно тянет к дорогам, аэропортов, портов.

По порядку: Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?

К сведению, сейчас самая большая проблема - наличие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок. Пути два: открыть внутреннее небо для иностранных авиаперевозчиков, убив отечественных, или ввести государственную программу наращивания флота национальных авиакомпаний, попутно запустив поддержку строительства региональных самолетов на Антонове.

Так, аэродромы тоже надо восстанавливать. Мы это делаем в Одессе и Днепре. Но не по странной схеме: бизнес за неизвестную сумму строит, а государство все расходы компенсирует. А есть утвержденная программа развития региональных аэропортов: налогоплательщики финансируют строительство взлетных полос, бизнес на условиях концессии строит терминалы и сопутствующую инфраструктуру и компенсирует государству его инвестиции".

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"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексированом Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?!

"На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру", - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали ??!

"Мы приведем в порядок 24 000 км дорог!". Не буду придираться как понять "приведем в порядок". В Конча-Заспе всегда были хорошие дороги, в Николаевской области их видели только на фото. Волнует другое. Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет?!", - спросил Омелян.

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Министр продолжил: "В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км.

Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать минимум 10000 км.

24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного ???? "ГдеДароги ?!"".

"Традиционно, вопросов больше, чем ответов", - резюмировал Омелян.

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