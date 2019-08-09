На Харьковщине пограничники со стрельбой пресекли попытку контрабанды товаров в Россию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Информацию о конрабанде сотрудники оперативных подразделений получили заранее. Поэтому, в местах возможного незаконного перемещения товаров были выставлены пограничные наряды.

На рассвете, в районе н.п. Гурьев Казачок, пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц, которые осуществляли перемещение тюков с товаром из России в Украину. В то же время, к месту накопления товара со стороны Украины подъехали два грузовика "Мерседес" и "Форд". Лица, которые ими прибыли, начали выгружать из машин товар, с целью переправки его в РФ. Увидев пограничников, злоумышленники прибегли к бегству, создав при этом угрозу жизни военнослужащих, путем активного маневрирования и попыткой наехать на пограничный наряд. Из-за сложившейся ситуации правоохранители вынуждены были применить оружие.

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На месте происшествия обнаружены более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.





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В правоохранительные органы направлено сообщение о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему".