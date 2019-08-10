Харьковский полицейский отстранен от службы за нанесение телесных повреждений пенсионеру в трамвае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Харьковской области.

"7 августа в средствах массовой информации появилась информация о том, что между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого работник полиции нанес пожилому мужчине телесные повреждения… Начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, по материалам которой следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также отметили, что если в ходе проверки инцидент подтвердится, руководство областного главка полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

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