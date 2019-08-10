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10.08.19 00:36

Сербия сохранит внеблоковый статус и не будет вступать в НАТО, - президент Вучич

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс НАТО или других военных союзов. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич во время открытия железнодорожного моста через Дунай.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере за последние годы, мы достигли существенного прогресса", - заявил Вучич.

По словам сербского президента, его страна хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.

В Сербии продолжаются манифестации, направленные против Вучича. Еженедельные протесты в Белграде и других сербских городах начались 8 декабря прошлого года.

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