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10.08.19 00:59

В аэропорту Таллинна умер украинец

В аэропорту эстонского Таллинна 8 августа умер гражданин Украины.

эстония,таллинн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

67-летний мужчина прилетел из Киева. Вечером в центр тревоги поступило сообщение, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины. Его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

Издание пишет, что у него был вид на жительство в Эстонии и в этой стране проживают его близкие.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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