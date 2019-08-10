В аэропорту Таллинна умер украинец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
67-летний мужчина прилетел из Киева. Вечером в центр тревоги поступило сообщение, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины. Его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.
Издание пишет, что у него был вид на жительство в Эстонии и в этой стране проживают его близкие.
Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, признаков насильственной смерти не обнаружено.