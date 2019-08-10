Наемники РФ шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 2 раза неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Орехово – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия.