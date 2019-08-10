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10.08.19 09:21

В "Слуге народа" разрабатывают меры по борьбе против неуплаты налогов предпринимателями, - Гетманцев

Партия "Слуга народа" разрабатывает меры по борьбе со злоупотреблениями частных предпринимателей для ограничения возможностей уклонения от уплаты налогов.

гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, избранный от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

"И президент, и партия "Слуга народа" поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес ", - сказал Гетманцев.

По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ОООили какой юрлица, а на еду - от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении отуплаты налогов с использованием ФЛП", - добавил он.

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Народный депутат отметил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогообложения.

"На сегодня мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - сказал депутат.

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