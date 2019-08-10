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10.08.19 10:07

Тонну "нитратных" арбузов и дынь не допустили к продаже в Запорожской области, - Госпотребслужба

С начала года в Запорожской области не допущено к продаже более тонны дынь и арбузов, в которых содержание нитратов превышало допустимую норму.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы.

"В текущем году на агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы в Запорожской области исследованы 656 проб бахчевых культур. По результатам исследований выявлены 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 т денатурирована и не допущена к реализации", - отметили в ведомстве.

При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный - 352,5 мг/кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях - 90 мг/кг.

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