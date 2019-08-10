Личные данные почти 3200 задержанных на протестах в Москве выложили в соцсети

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Meduza.

"В базе есть данные четырех журналистов "Медиазоны" и как минимум двух журналистов "Медузы". Все они так или иначе присутствовали на протестных акциях 27 июля и 3 августа. В базе также есть информация о журналистах "Радио Свободы" и "Дождя". "Медиазона" отмечает, что троих журналистов, данные которых оказались в базе, полиция остановила перед акцией и обязала подписать предостережение, переписав информацию из паспортов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в файле есть личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца — все они теперь проходят обвиняемыми по "московскому делу" по статье о массовых беспорядках.

Таблица также содержит данные на независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устраивать акции в их поддержку: Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Елена Русакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве

Как сообщили в штабе Гудкова, у одного из задержанных в базе указан не реальный, а выдуманный адрес, который он специально назвал в отделении полиции вместо настоящего.

Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано "ГУ МВД России по г. Москве".

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"