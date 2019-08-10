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10.08.19 11:31

За 10 дней августа на водоемах в Украине погибли более 30 человек, с начала года - 850, - ГСЧС

На водоемах в Украине с начала августа 2019 года погибли более 30 человек.

За 10 дней августа на водоемах в Украине погибли более 30 человек, с начала года - 850, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на необустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности", - сообщили спасатели.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения, утверждают спасатели. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. С детьми несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В ГСЧС напомнили об элементарных правилах:

отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;
не нырять в незнакомых местах;
не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
НЕ заплывать далеко и не плавать в одиночестве;
не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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