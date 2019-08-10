С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. граждан, что составляет примерно 0,75%", - цитируются слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко на сайте ведомства в субботу.

По его словам, решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.

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