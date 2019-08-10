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10.08.19 12:53

Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске, поскольку это один из способов прекращения войны на Донбассе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", — сказал Тейлор.

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Дипломат убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.

В ответ на вопрос о возможности следующей встречи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, он отметил, что американский дипломат обращался по этому поводу к российской стороне. "Они обмениваются мнениями относительно того, когда можно будет продолжить диалог", - сообщил Тейлор.

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