"Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице BIHUS.info в Facebook.







"Вчера Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы. И там знакомые все лица - по нашим сюжетам. Среди них и судьи, и юристы, и даже "квартирный" партнер Антона Геращенко. И эта тройка из сюжета Максима Опанасенко:

1. Игорь Пукшин. Богдан долго вел с ним юридическую практику, настолько, что почти сроднился.

2. Роман Бойко. Тот судья из суда, что советовался с Емельяновым.

3. Юрий Баулин. Ранее - председатель Конституционного суда, который щедро помог Януковичу захватить власть.

Кстати, Богдан указан автором под документами, утвержденными Указом Зеленского. К слову, эта комиссия будет разрабатывать реформы для правовой системы. Как думаете, Богдан везде своих протянет или оставит что-то и Зеленскому?", - задаются вопросом журналисты.

Более подробно о членах комиссии написала журналистка Мария Землянская.

К примеру, как говорится в материале, Богдан и Пукшин настолько близки, что до переезда на Банковую Богдан пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. Теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика - Бойко возглавлял "Юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы - брат Андрея Богдана Игорь.

В этой же группе будет работать Андрей Нижний - он брат Сергея Нежнего, который засветился в переписках сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Сергея Нижнего "Хиллмонт Партнерс" сотрудничала с "Кварталом". В переписках, опубликованных Bihus.Info, Сергей Нижний упомянут как руководитель целого неформального направления в предвыборном штабе Зеленского, влияние которого выглядело шире, чем просто юридические консультации.

Ранее Сергей Нижний уже попадал в расследование журналистов. Тогда редакция выяснила, что жилье, в котором проживает нардеп и соратник Министра внутренних дел Антон Геращенко, разделили на две квартиры, и владельцем одной из них является именно Сергей Нижний.

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Кроме Бойко и Нижнего, развивать организацию судебной власти будут заместитель Председателя Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, на которых Богдан Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда. Объяснял, за кого они должны голосовать на съезде судей. На следующий день все кандидаты, одобренные Львовым, получили новые должности.

Кроме того, Львову закидывали причастность к нескольким уголовным делам. В частности, к делу, возбужденного в отношении бывших руководителей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова, которых подозревают во вмешательстве в Автоматизированную систему распределения дел и во вмешательстве в работу судебных органов.

Светлана Шелест фигурировала в расследовании журналистов, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок квартиру в правительственном квартале стоимостью от 20 до 85-ти миллионов гривен. Как позже объяснила судья - этот многомиллионный подарок ей сделала мать.

В рабочей группе по вопросам развития уголовного права будет председательствовать Юрий Баулин. Он - бывший председатель Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Более того, сын экс-главы КС Александр Баулин - бывший партнер Андрея Богдана по ряду юридических и агрокомпаний.

Комиссия по вопросам правовой реформы - это консультативно-совещательный орган, который, в частности, будет разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначены Михаил Буроменский и Руслан Рябошапка.

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