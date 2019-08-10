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10.08.19 13:23

Чиновник Коростенского райсовета задержан на Житомирщине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие аренде коммунального имущества, - Нацполиция

Правоохранители разоблачили и пресекли коррупционную деятельность должностного лица Коростенского районного совета.

взятка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием установлено, что за подделку решения результатов конкурса на получение коммунального имущества и дальнейшего заключения договора аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью территориальной общины Коростенского района и находится на балансе Коростенского районного совета, служащий требовал 1000 долларов взятки.

В пятницу, 9 августа, злоумышленник был задержан при получении указанной суммы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещаниея или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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