Чиновник Коростенского райсовета задержан на Житомирщине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие аренде коммунального имущества, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием установлено, что за подделку решения результатов конкурса на получение коммунального имущества и дальнейшего заключения договора аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью территориальной общины Коростенского района и находится на балансе Коростенского районного совета, служащий требовал 1000 долларов взятки.

В пятницу, 9 августа, злоумышленник был задержан при получении указанной суммы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещаниея или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.