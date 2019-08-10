Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерала Назарова

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр.

Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба.

Назаров в 2014-м командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В этом качестве он принимал и ставил подпись под всеми управленческими решениями. Его позиция была во многом определяющей в таких операциях как посылка Ил-76 в Луганский аэропорт, операции в секторе "Д", под Иловайском.

Осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту на 7 лет, сейчас подал в апелляцию, приговор не вынесен. Также является одним из фигурантов дела об Иловайске, по нему зарегистрировано отдельное производство, как и по другим руководителям, но это дело до сих пор в суд не поступило.

Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим".

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

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Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.