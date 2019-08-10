В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.

В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!"

Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению.

В Москве согласованный с властями митинг за честные выборы начался в 14 часов. Организаторы заявляли, что акция может собрать до ста тысяч человек.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

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