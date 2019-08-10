2 человека погибли в результате столкновения автобуса и микроавтобуса на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Великобагачанском районе, 10 августа около 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский", между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения.

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В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса "Фольксваген LT 35" погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка "Фольксваген LT 35" от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы. Водителя микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

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Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.