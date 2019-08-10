Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В "Росатоме" констатировали, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. Чрезвычайное происшествие произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

"После взрыва несколько человек были отброшены в море. Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

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