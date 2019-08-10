Эксперты в США связывают взрыв на военном полигоне в РФ с испытанием новых ракет, - Reuters

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это напоминает нам ряд событий во время Чернобыля, которые ставят вопрос о том, оказывает Кремль приоритетное значение благосостояния россиян над содержанием власти и контроля над коррупционными потоками", - сказал чиновник новостному агентству.

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Американские наблюдатели связали взрыв с утечкой радиации с тестированием ядерной ракеты, разработку которой продвигает Путин, сообщает Reuters. Российская сторона заявляет, что радиационный фон остается на нормальном уровне, а местные власти российского города Северодвинск заявила о зафиксированном краткосрочное повышение радиации.

Двое американских экспертов в интервью Reuters заявили, что взрыв собственно реактивной установки не привел бы к утечке радиации, однако, предположили, что могли происходить испытания ядерных ракет.

Во время своего обращения к российскому парламенту в марте 2018 года Путин говорил о разработке нового стратегического оружия.

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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