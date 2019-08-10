Следствие считает, что Ющенко выводил "Межигорье" с умыслом, но доказать, что в обмен на что-то, пока не может, - представитель ГПУ Радионов

Начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио прокомментировал, как государство потеряло более полумиллиарда гривен вместе с резиденцией, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, земля выводилась из госсобственности в несколько этапов. "С начала 1990-х сама резиденция "Межигорье" имела статус государственной резиденции. Их было несколько, и они были закреплены специальными нормативными актами. Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и были переданы большинство этих объектов. Просто так вывести его из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей", - сообщил Радионов.

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При этом среди подозреваемых - не только Виктор Ющенко. Более того, есть несколько приговоров, вступивших в законную силу.

"Почему президент Ющенко, потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении восьми лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (следствия. - Ред.) - сверху вниз", - отметил прокурор.

Он сообщил, что из-за недостаточности доказательств сообщение о подозрении осуществлено по статье 191, то есть завладение.

"Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас у нас нет достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает. Пока мы не можем сказать, что он совершил преступление, мы его подозреваем в совершении преступления. И это версия следствия. На сегодня доказать, что это было в обмен на что-то, мы не можем", - подчеркнул Радионов.

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Умысел, по версии следствия, состоял в соучастии в завладении.

"Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - пояснил прокурор.

Напомним, в начале августа Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

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30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

В начале августа 2019 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".