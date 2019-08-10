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10.08.19 20:41

Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция

В результате наезда погибла женщина-пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 августа на улице Хуторивка во Львове.

дтп

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 47-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 41-летнюю жительницу Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области. В результате наезда женщина получила телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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