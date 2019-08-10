Протесты в Москве: у задержанного режиссера телеканала Васильева забрали инсулин и проводят следственные действия прямо в реанимации

Об этом говорится в обращении секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Адвокат Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко сказала "Эху Москвы", что сейчас он в тяжелом состоянии из-за того, что следователь изъял инсулин. Татьяна Прилипко подчеркнула, что Дмитрий Васильев был доставлен в Следственный комитет ночью.

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По словам адвоката от ОВД-Инфо Татьяны Прилипко, его допрашивали в Следственном комитете до 5:30 утра. У Васильева диабет, но ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. Приезжавшие ночью врачи скорой помощи заявили, что не имеют права писать справку о невозможности проведения следственных действий.

В настоящее время Васильев находится в статусе подозреваемого в участии в массовых беспорядках. Обвинение ему пока не предъявили.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на куждую субботу.

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