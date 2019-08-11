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11.08.19 01:48

Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленный "для лечебной цели"

Сотрудники налоговой администрации из Прикарпатья в Медыке на пограничном переходе с Украиной предотвратили контрабанду крупного необработанного янтаря.

Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленный "для лечебной цели"

Ориентировочная стоимость камня весом более 800 граммов составляет примерно 20 тысяч злотых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Как сообщила заместитель спикера Палаты налоговой администрации в Ряшеве Агнешка Сивы, "золото Балтики" пытался ввезти в Польшу гражданин Грузии.

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"Мужчина объяснял, что янтарь, с лечебной целью, он купил в Киеве. Против мужчины было открыто производство", - добавила пресс-секретарь.

В этом году это уже не первый случай изъятия контрабанды янтаря таможенниками и налоговой службой в Подкарпатском воеводстве.

В мае сотрудники налоговой администрации обнаружили примерно 2 килограмма янтаря на польско-украинской границе в пункте перехода Кростенко.

Попытка незаконной перевозки рекордного количества янтаря произошла в пограничном переходе в Корчевой в конце октября прошлого года, когда работники налоговой администрации остановили введение в незаконный оборот до 275 кг необработанного янтаря.

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За весь 2018 год при контроле в польско-украинских пунктах пограничного перехода в Подкарпатском воеводстве изъяли контрабанду более чем 700 кг янтаря.

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